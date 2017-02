Christopher Kane har lavet verdens (måske) grimmeste sko

Denne gang har den britiske designer forenet Guccis berømte pelsloafers med det berygtede træsko-lignende plastikfodtøj, og resultatet er ... tja, bedøm selv.

Kanes begejstring for crocs skyldes, ifølge designeren selv, at han foretrækker at arbejde med uventede items og kombinationer, ligesom han nyder at forbinde hverdag med luksus.

Selvom skoen ikke er for alle, er den i hvert fald komfortabel – og hvem ved, måske bliver det ultrabehagelige en ny skotrend, ligesom hygge er blevet en hårtrend.

Under alle omstændigheder håber vi, at modellerne nød deres mest komfortable tur ned af catwalken nogensinde.