Dansk mærke lukker

“Som et mindre dansk brand er man ekstremt afhængig af de aftaler man indgår. Når disse ikke bliver vedligeholdt, har det en stor økonomisk konsekvens – det betyder, at det forekastede salg udebliver, hvor produktionen stadig skal betales. Det er et problem, da de aftaler er vitale for overlevelse. Som branche har vi forudsætninger for at stå stærkere sammen, så det vil jeg gerne opfordre til,” udtaler designeren om sin beslutning.

Maikel Tawadros afslutter med at sende en tak til dem, der har været med til at bære mærket fremad:

“Jeg er stolt over de ti sæsoner – hver og én – og mit bidrag til den danske modehistorie. Og et kæmpe tak til de rigtig mange mennesker, der har været der, støttet mig og troet på mig gennem de fem år. Det tager jeg med mig videre.”