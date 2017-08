De danske Instagrammeres nye favoritsted

Blomster er her, der og allevegne i forårs- og sommersæsonen, hvor næsten samtlige mærker præsenterer design i fuld flor.

Derudover hitter friske blomster i hjemmet, og det skal gerne være den vilde slags, frem for ordnede buketter. Det har fået flere danske Instagrammere til at drage mod Selinevej på Amager, hvor der ligger en stor mark med smukke blomster i alle regnbuens farver, som bare venter på at blive plukket.

Valmuerne, morgenfruerne og kornblomsterne på marken er sået af Københavns Kommune med henblik på at blive plukket, og der er endda anlagt små stier, så du lettere kan bevæge dig rundt i jagten på de helt rigtige blomster.

Herunder kan du lade dig inspirere af de Instagrammere, der allerede har lagt vejen forbi Selinevejs blomstermark.