Under de internationale modeuger var der ikke blot inspiration at hente på catwalken. Moden på gaden var bestemt også værd at bide mærke i, da de stilfulde gæster vanen tro fremviste sæsonens mest fremtrædende trends.

Med hjælp fra modeugernes streetstylestjerner opdaterer vi dig her på morgendagens største tasketrends, der vil dominere 2017.