Denne Instagram-konto vil få dig til at grine

Sæsonens modeuger er i fuld gang, og de lever i bedste velgående på sociale medier, hvor vi løbende opdateres med både streetstyle- og catwalkbilleder.

Hvis du trænger til modeuge-underholdning som afviger fra normen, har vi fundet Instagram-profilen til dig – den følger nemlig modeugerne på sin helt egen måde.



@Siduations har dedikeret sin konto til at gøre grin med modeverdenen med hjælp fra Photoshop og en god portion humor. Manden bag er (den ukendte) skuespiller Sidney Prawatyotin, og selvom profilen blot er en uge gammel, er den allerede blevet populær.

Blandt de sjove billeder finder man stilikonet Eva Chen under New York Fashion Week, som har fået selskab af en Disney-karakterer fra Alice i Eventyrland, og et kampagnebillede fra Christopher Kane med en velkendt, animeret kat i modellens skød. Også Marc Jacobs' nye hiphop-inspirerede kollektion er blandt sidens parodierede.

Så hvis du har brug for lidt modehumor, er denne Instagram-profil et sjovt indspark i hverdagen.