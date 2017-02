Denne mini-trend vil gå viralt

Tidligere har har vi set en form for uskrevet smykkelov, som de fleste af os har fulgt til punkt og prikke: Det har længe været forkert at mikse øreringe på kryds og tværs. Enten bar du guld eller også bar du sølv – og designet skulle selvfølgelig være ens.

Men fremadrettet er det slut med at indordne sig efter de tidligere begrænsninger for, hvordan vi bruger vores øreringe. Nu må du nemlig mikse dem præcis, som du vil.

Når vi tager et kig på catwalken, er der ingen tvivl om, at designerne tror på at mikse smykker på kryds og tværs. Både Erdem og J.W.Anderson parrede øreringe, der ikke matchede, og flere modeller bar blot én enkelt statementørering.

Den uskrevne smykkelov er altså hermed ophævet. Så næste gang, du ikke kan vælge mellem store øreringe og klassiske hoops, kan du med fordel vælge begge dele.