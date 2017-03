Denne populære trend koster kun 15 kroner

Det er ikke alle de nye trends, som er nemme at følge – enten koster de for meget, eller også kan det være svært at få passe trenden til at passe ind i din garderobe.

Dog er det ikke tilfældet med en ny tendens, som både er prisvenlig (vi snakker i omegnen af 15 kroner) og passer til alle outfits.

Her er tale om noget så simpelt som et bånd i håret. Trenden dominerede designeren Tory Burchs show under New York Fashion Week, og har siden ramt catwalken hos både Chanel, Erdem og Dolce Gabbana.

Et bånd i håret leder muligvis tankerne hen på din folkeskoletid, men den kan sagtens anvendes af voksne også, hvis du styrer udenom lyserøde sløjfer.

Vælg selv, om du vil gå all in med blomstermønstre og forskellige farver, eller om du vil holde det mere simpelt og gå efter neutrale, ensfarvede bånd.