Derfor skal du kende gorpcore-tendensen

For et par år siden var normcore på alles læber og dikterede enkel og underspillet beklædning frem for iøjenfaldende og opsigtsvækkende.

Nu er en ny trend begyndt at indtage modescenen, som inkluderer praktiske items, men samtidig er alt andet end kedelig. Lad os præsentere gorpcore, der er begyndt at poppe op på Instagram, i gadebilledet og på siderne af toneangivende modemagasiner.