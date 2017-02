Designer skaber kollektion inspireret af Disney-prinsesser

Snart bliver det muligt at udleve barndommens prinsessedrøm, da en designer har sat sig for at skabe couturekjole inspireret af Disneys prinsesser.

Det er designeren Michael Anthony, som står bag, og han har ladet sig inspirere af alle fra Belle til Frozens Elsa, der har fået en high-end makeover.

Nogle af kjolerne ligner de originale fra Disneys film, mens andre fremstår med et twist af Michaels designæstetik. Eksempelvis har Disney-figuren Merida fra Brave fået et nyt look, som indebærer bukser og en stor frakke.

Kollektionen er stadig på tegnebrættet, men kjolerne har potentiale til at blive magiske, og vi glæder os til at se idéen blive ført ud i livet.

Michael har delt billederne på sin Instagram, og du kan se et udpluk af dem herunder.