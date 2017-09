Det næste it-item til hjemmet er fra Malene Birger

Om det nye design udtaler Malene Birger:

“Jeg har designet en plaid, der i overført betydning vil bringe varme og tryghed. Jeg håber mit design vil vække positiv opsigt og dermed generere funding til udsatte børn rundt omkring i verden. Jeg har selv en liggende til at pryde min sofa. Håber, den kommer ud i mange hjem, for så ved jeg, at hjælpen når frem.”

Plaiden vil ikke kun hjælpe dig med at holde varmen i den kolde, danske vinter – indtægten fra plaiderne går nemlig direkte til at hjælpe Unicefs vigtige arbejde for udsatte børn i verdens krigs- og katastroferamte brændpunkter.

Den eksklusive plaid er produceret i et begrænset antal og kan købes på Unicef.dk fra 14. september.





ALT DET, DU IKKE MÅ GÅ GLIP AF