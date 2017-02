Dette vil blive den mest værdifulde modeting i år

Vi har før skrevet om, at det er en god idé at investere i helt bestemte items. I 2017 er det mest værdifulde, du kan have i garderoben, styles med ét særligt logo. Det er nemlig de velkendte T-shirts og sweatshirts med Calvin Klein-logoet, som bliver årets mest værdifulde og eftertragtede modeting.

Fredag morgen blev det offentliggjort på Instagram, at Calvin Klein har fået et splinternyt logo. Det nye logo betyder, at produktionen af styles med det gamle logo vil stoppe. Derfor vil det oprindelige Calvin Klein-logo blive sværere at opstøve, og det vil højst sandsynligt skabe en stor efterspørgsel på T-shirts og andre styles prydet med det gamle kendetegn.