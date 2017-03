Drømmesamarbejde mellem J.W.Anderson og Uniqlo

Jonathan Anderson, der tidligere har designet en kollektion for Topshop, siger om sit nye samarbejde til Business of Fashion:

“Samarbejde er enormt vigtigt i design. At arbejde med Uniqlo er den mest utrolige platform for demokratisk mode, og det er rart at vide, at mit design vil blive tilgængeligt for alle, på alle niveauer.”

Svenske H&M var en af de første highstreetkæder, der introducerede samarbejder med luksusmærker, som senest har budt på mærkerne Balmain og Kenzo.

Mange highstreetkæder har siden fuldt trop – heriblandt Uniqlo. Det er endnu sparsomt med information om samarbejdet med Jonathan Anderson, men med den irske stjernedesigner ved roret, kan det ikke skuffe.