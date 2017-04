Emma Watson er vild med dette danske mærke

Det er næppe gået nogens næse forbi, at Emma Watson spiller hovedrollen i liveaction-versionen af Disneys klassiker Beauty and the Beast.

Filmen skabte stor hype, som Emma Watson blandt andet benyttede til at promovere bæredygtig mode via Instagram-profilen @the_press_tour.

På grund af skuespillerindens nyfundne interesse for miljøvenlig mode, har Emma Watson fået øjnene op for et bæredygtigt dansk brand: Fonnesbech.

Det fremgik blandt andet, da skuespillerinden havde livsstilssitet Coveteur på besøg. Her fremviste Emma Watson sit klædeskab, som inkluderer to flotte styles fra Fonnesbech: En brun jakke og et par brune bukser (se billede).

Hvis du vil gøre Emma Watson kunsten efter, kan du shoppe mærkets smukke design på Fonnesbech-cph.com.