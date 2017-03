Forårets nye trend redder enhver hårkrise

De internationale modeuger byder altid på stor inspiration, men hvor nogle trends kan være enormt dyre at følge, er andre både nemme og billige at kopiere. Det er blandt andet tilfældet med sæsonens store hårtrend, der byder på hårbånd, hårbøjler og pandebånd, hvilket sås hos Gucci, H&M studio, Chanel og Altuzarra.

Vil du være med på trenden, så lad dig inspirere af de flotteste look her, der både er lette at efterligne og som vil gøre det meget lettere at redde enhver hårkrise.

