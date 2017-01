Foto af Kendall Jenners ben forvirrer internettet

Pigerne poserer til Golden Globes’ efterfest, men trods de tre smukke ansigter, er det Kendalls ben, der tiltrækker al opmærksomheden. Instagram-brugere kommenterer flittigt på den akavede posering, og spørger, hvad der dog er galt med Kendalls ben.

Som en vaks følger skriver, er Kendalls “ben krydset og det andet ben er under kjolen,” men det afholder ikke kommentarsporet fra at gløde. Og det er da heller ikke svært at sætte pris på et foto, som ikke er picture perfect.





MERE FRA COSTUME