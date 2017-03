Freja Wewer: “Piger ville have godt af at bryde ud af deres skal”

På billedet ses alle de nye design. Freja står bag den lyserøde model med orange pels.

HVORFOR SAGDE DU JA TIL AT SAMARBEJDE MED OH! BY KOPENHAGEN FUR OG H20?

“Da jeg fik tilbuddet, var jeg ikke et sekund i tvivl. For det første er det en perfekt mulighed for at vise en bid mere af mig selv. Derudover elsker jeg at producere og sætte mit personlige præg på ting. Jeg synes, de to brands passede perfekt til min egen identitet: En blanding af det sporty, feminine og sjove. Det kunne faktisk ikke passe meget bedre. Jeg synes også, at den kreative process er virkelig spændende. Jeg havde det som et lille barn i en slikbutik, da jeg skulle vælge farver og materiale.”

DIT DESIGN ER RET VILDT. MATCHER DIN STIL OG PERSON?

“Jeg synes faktisk, at skoen symboliserer mig selv rigtig godt! Jeg elsker små, skøre eksistenser, og det føler jeg bestemt, at denne sko er. I mit stilunivers er der ingen regler, og jeg ifører mig nøjagtig, hvad der passer mig. Jeg anser mig selv som værende et meget positivt menneske, og jeg prøver så vidt muligt at sprede så meget positiv energi som muligt. Jeg bliver i hvert fald i godt humør, når jeg kigger på mine slippers, og jeg håber, at de kan fremprovokere et smil eller to.

Jeg er nok lidt ‘vildere’ end gennemsnittet, hvilket ofte har været til min fordel, men jeg har til gengæld også failet big time et par gange – som den gang, jeg farvede mit hår mørkerødt efter at have set Christiane F ... ”