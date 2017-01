Genial mode-app vil lette din shopping

Med Snap Fashion kan du tage et billede af den farve, du har set dig varm på. Billedet kan både være et, du tager på gaden af en pige, der går forbi, fra internettet eller fra et magasin.

Ud fra billedet vil Snap Fashion scanne over en million stykker tøj, sko og tasker på under et halvt sekund. Dernæst vil appen præsentere alle de resultater, den har fundet i farven, som du søgte på.

Hvis du trykker på et item, vil appen dernæst føre dig direkte videre til den pågældende webshop.