Gigi Hadid designer igen for Tommy Hilfiger

Inspirationen bag er Summer of Love og med en kampagne fotograferet på stranden, får den fælles forårskollektion et afslappet og sommerligt look.

Tøjet udspringer blandt andet af den Californiske livsstil og tidens store trends med smukke patches og badges. Denim og Hilfigers signaturfarver er også gennemgående i kollektionen.

Få et kig på den nye Tommy x Gigi-kollektion herunder.