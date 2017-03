Gina Tricot tager et stort skridt for ligestilling

En udbredt hyldest til kvinder fylder meget på den internationale modescene, hvor flere designere er hoppet med på den feministiske bølge. I morgen kan vi fejre Kvindernes Internationale Kampdag, og hos Gina Tricot markeres dagen med et helt specielt samarbejde.

Highstreetkæden er nemlig gået sammen med organisationen UN Women, som er en global forkæmper for kvinders rettigheder.

I forbindelse med onsdagens mærkedag begynder highstreetkæden at sælge et velgørende armbånd, ved navn Onebracelet, som symboliserer stærke kvinder og støtter arbejdet for en verden med ligestilling, uden diskriminering og vold mod kvinder og piger.

Det er ikke første gang, at Gina Tricot viser social ansvarlighed og støtter gode formål. Kæden har nemlig i lang tid haft et tæt samarbejde med Unicef, og ønsker nu også at fokusere på kvinderes rettigheder. Derfor går alle pengene direkte til UN Women, når du køber et armbånd.

Onebracelet-armbåndet kan erhverves for 99 kroner i alle Gina Tricots butikker og på Ginatricot.com fra 8 marts.