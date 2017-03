H&M afslører nyt samarbejde med superstjerne

Den svenske tøjgigant H&M har altid haft stor succes med deres samarbejdskollektioner, som har skabt lange køer foran kædens mange butikker. Nu løfter brandet sløret et helt nyt samarbejde.

Highstreetkæden går denne gang sammen med den svenske sanger og sangskriver Zara Larsson, som skal designe en kollektion for H&M.

Zara Larsson er blot 19 år, men hun har allerede formået at vinde flere store musikpriser, været på forsiden af modemagasiner og indgået i store kampagner. Derudover er popstjernen blevet udnævnt af Time Magazine som en af de 30 mest indflydelsesrige teenagere.

Kollektionen vil være en blanding af edgy streetwear og glamourøst scenetøj, og samarbejdet markerer første gang, at sangerinden prøver kræfter med at designe tøj.

Zara Larsson udgiver sit første internationale album ved navn So Good i midten af marts – og forhåbentlig kan albummets navn bruges til at beskrive den kommende kollektion. Du har allerede nu mulighed for at skrive dig op til albummet på Hm.com, mens kollektionen lader vente på sig. Den er nemlig først at finde i udvalgte butikker 18. maj.