H&M lancerer unisex-kollektion

H&M er kendt for et bredt spektrum af kollektioner, der strækker sig fra højprofilerede samarbejder til den populære Trend-afdeling og hverdagslinjen Divided. Nu er H&M klar med et helt nyt tiltag.

H&M lancerer for første gang nogensinde en unisex-kollektion, som altså både er målrettet mænd og kvinder. Den nye linje hedder Denim United, og indeholder, som navnet antyder, denim i alle afskygninger. Tænk jeans, skjorter, overalls og jakker, der i ægte H&M-ånd er fremstillet af bæredygtige materialer, såsom genanvendt bomuld.

“Det er meget naturligt for os at lancere en unisex-kollektion. Mode er i konstant udvikling og i dag er der ingen grænser inden for demokratisk stil. Mode bør altid være inkluderende,” udtaler H&M’s talsperson, Marybeth Schmitt.

Demim United bliver lanceret 23. marts på Hm.com. Du kan bruge ventetiden på at tage et smugkig på kollektionen herunder.