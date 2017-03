Nyt samarbejde står for årets sejeste regnjakker

Henrik Vibskov er kendt for sine udfordrende silhuetter og snit, humoristiske mønstre og spraglede strik. Nu går den danske designer sammen med et svensk brand, der har en markant anderledes æstetik: Stutterheim.

Stutterheim er kendt for håndlavede og klassiske regnjakker, hvor funktionaliteten er i højsædet.

Samarbejdet har resulteret i to unisex-regnfrakker, der forener Vibskovs excentriske look med Stutterheims skandinaviske minimalisme. Den ene jakke er holdt i sort, hvid og mørkegrøn, mens den anden lyser op i gadebilledet med en kombination af lyserøde, stærk gul samt sort og hvid.

“Det har været interessant at arbejde med Stutterheim og at kombinere vores forskellige brands og syn på design. Stuttenheims specifikke teknikker har givet mig mulighed for at eksperimentere med mønstre på en helt ny måde,” fortæller Henrik Vibskov om det nye samarbejde.

Hvis du har forelsket dig i jakkerne, kan du finde dem online fra i dag på Stutterheim.com og Henrikvibskovboutique.com samt i Henrik Vibskovs butik i København. Jakkerne koster cirka 2.800 kroner.