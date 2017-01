Her er de nye it-jeans

Her på det sidste er vi virkelig begyndt at se mange nye tendener på modescenen. Fra længe at have bevæget os rundt i de samme 70’er- og 90’er-inspirerede trends, skal der nu gøres plads til et nyt årti: 80’erne. Og med 80’ernes indtog er folks lyst til vintage denim kun blevet endnu mere forstærket.

De nye jeans' popularitet betyder, at andre silhuetter må vige pladsen som den foretrukne jeansmodel. Her tænker vi i særdeleshed på skinny jeans, der længe har siddet tungt på tronen som alverdens kvinders go-to jeans. Men de dage er ved at være ovre, da fashionistaerne nu har udpeget en ny denimfavorit.

