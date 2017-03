Forårets største jakketrend

Forårets overtøjstrend er en klassiker, som oprindeligt blev skabt af Burberry: Trenchcoaten.

Flere designere, heriblandt Vetements, John Galliano og Jean Paul Gaultier, har genfortolket frakken uden at gå på kompromis med det genkendelige design. Og både de nye fortolkninger og de helt klassiske modeller vender stærkt tilbage i 2017 i takt med, at forårssolen bryder frem.

Under modeugen i Milano fyldte trenchcoaten meget i gadebilledet og understregede silhuettens popularitet i år. I den italienske modemetropol optrådte trenchcoaten i et hav af variationer – både de helt klassiske modeller og frakker med et moderne twist. Nogle lod frakken stå åben og stylede den med en hættetrøje og rå detaljer, mens andre udnyttede bindebåndet til at fremhæve taljen.

Scroll ned, og se vores streetstylefotografs billeder fra Milanos gader.

Tip! Tilsætter du et par slanke stiletter og blå jeans, har du opskriften på et smukt look til både hverdag og fest.