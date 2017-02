Se Gannis nye forårskollektion

Sølvstøvler i slangeskind, silkefrynser, slidt denim, sporty jakker og off-shoulder bluser. Gannis nye forårskollektion kombinerer det vilde vesten med romantik og retro futurisme.

Ditte Reffstrup, som er kreativ direktør for Ganni, fortæller, at hun blev inspireret til kollektionen på en køretur fra Los Angeles til Palm Springs. Her blev hun forelsket i det åbne landskab og de dramatiske solnedgange, og den nye forårskollektion udspringer af den vilde ungdom på vej på eventyr, som hænger ud i vejkanten og på tankstationerne.

Farvepalletten består af forskellige variationer af sandfarver samt røde, sorte og blå nuancer. Kollektionen indeholder også Gannis signatur, blomster, og grafisk print af galoperende heste.

Udover tøjet lancerer Ganni også noget helt nyt, det er nemlig første gang, at det populære brand laver solbriller. Blandt de nye styles er forårets største solbrilletrend, og de anvendte farver tæller blandt andet grøn og det klassiske tortoise-mønster.

Selvom både blomsterkjoler, denim og silke er en gennemgående tendens i kollektionen, så bibeholder Ganni også deres populære printede T-shirts med slogans, såsom Cherry Bomb og Space Cowboy.

Se billeder fra forårs- og brillekollektionen herunder, og shop det hele på Ganni.com.