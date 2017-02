Nyt sneakerunivers åbner i Danmark

Hvis du er fan af sneakers, er der god grund til at glæde sig til kalenderen siger marts. Stormagasinet Illum i København slår nemlig dørene op til et nyt univers dedikeret til sneakersentusiaster, Illum Sneakers Heaven.

Det nye sneakersunivers breder sig over 100 kvadratmeter i forlængelse af Illum Shoe Heaven, og vil forhandle de allerlækreste sneakers fra brands som Filling Pieces, Vans, Superga, Puma, New Balance og Adidas Originals by Alexander Wang.

Illums nye sneakersafdeling åbner i marts og den nøjagtige dato offentliggøres siden.

Illum Sneaker Heaven er ikke det eneste nye tiltag fra stormagasinet i 2017. Til maj åbner Illum også et kæmpe skønhedsunivers, der vil introducere flere internationale brands på det danske marked.





FÅ MERE AF ALT DET, DU IKKE VIL GÅ GLIP AF