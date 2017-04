Internettet raser over Zaras nye nederdel

I en officiel udtalelse understreger Zara, at det ikke var intentionen, at nederdelens udsmykning skulle minde om Pepe the Frog. Designet er en del af en limited edition-kollektion, kaldet Oli-On-Denim, hvor en række kunstnere har fået frie tøjler til at skabe tøj til highstreetkæden. Ifølge kunstneren bag nederdelen, Mario de Santiago, kommer inspirationen et helt andet sted fra:

“Idéen kom fra et vægmaleri, jeg tegnede med et par venner for fire år siden. Der har absolut intet at gøre med temaet,” udtaler Mario de Santiago.

Tilsyneladende har den voldsomme kritik virket, da nederdelen er blevet fjernet fra Zaras webshop.

Det er ikke første gang, at Zara er blevet kritiseret for et kontroversielt design. Highstreetkæden har tidligere sluppet en T-shirt med stjerner, som uheldigvis lignede en koncentrationslejruniform.