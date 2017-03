It-skoen, der vil erstatte dine sneakers

De seneste år har loafers for alvor gjort sit indpas på både den danske og den internationale modescene, og dernæst fulgte ballerinaskoen, anført af Miu Mius model med bindebånd.

Et hurtigt kig på gæsternes fodtøj under de seneste modeuger viser også et overtal af loafers og ballerinaer frem for sneakers.

Loafers og ballerinaskos plads i modebilledet betyder, at vi vil se en markant nedgang i sneakers' popularitet. Det mener Lisa Aiken, som er Retail Fashion Director hos den toneangivende luksuswebshop Net-a-porter.com:

“Der er helt bestemt sket et generelt skift, især inden for skoverdenen, hvor vi ser, at moden nu bevæger sig væk fra det afslappede look, der ellers har domineret de sidste sæsoner. De allestedsnærværende sneakers' dominans er derfor aftagende,” udtaler Lisa Aiken til branchesitet WWD.