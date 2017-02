Kender du Zaras cool lillesøster?

Herhjemme og i resten af verden er begejstringen for highstreetkæden Zara ikke til at tage fejl af. Der er også meget at glæde sig over, for hvem elsker ikke at få serveret de nyeste trends til budgetvenlige priser?

Derfor har Zara flere gange skabt så populære items, at de har fået deres egne Instagram-profiler. Eksempelvis en mønstret jakke, der nu er bedre kendt som That Coat.