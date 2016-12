Kendt dansk designer mister retten til sit navn

Skal betale erstatning

Da Benedikte Utzon valgte at sælge rettighederne til sit varemærke, understreger Højesteret, at designeren er “afskåret fra at anvende sit eget navn som kendetegn eller en del af et kendetegn i tilknytning til varer omfattet af Topbrands’ varemærket.” Det vil sige, at designeren ikke må bruge navnet Benedikte Utzon til tøjsalg.

Derudover skal designeren betale erstatning, da Højesteret fandt, at hun havde krænket Topbrands’ varemærke ved at lade to selskaber sælge tøj under navnet Est. 1995 Benedikte Utzon Wardrobe.

Benedikte Utzon afrunder sit Facebook-opslag ved at fastslå, at hun ikke er færdig med at kæmpe og muligvis vil gå til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol:

“Jeg kæmpede for os alle, men lige meget hjalp det. Undskyld. Jeg må skifte navn nu og håber, det accepteres, at jeg hedder Dicte Utzon, som min storesøster kalder mig. Tak for jer. Taler med min advokat om, om det er en sag for Menneskerettighedsdomstolene, da det jo også handler om ytringsfriheden.”