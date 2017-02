Kendt highstreetbrand laver brudekjoler på budget

Hvis du er på udkig efter den perfekte brudekjole, men har et budget, som gør jagten udfordrende, så fortvivl ej. Et highstreetbrand har nemlig udmeldt, at de fra marts 2017 vil lancere en brudekollektion.

De gør kunsten efter både ASOS og Topshop, som også er begyndt at lave brudekjoler.