Kontroversiel børnemodel i front for L'Oréal

I en pressemeddelelse udtrykker Thylane Blondeau sin begejstring for det nye samarbejde:

“Jeg er meget beæret over at blive medlem af L'Oréal Paris-familien, der er et af de mest fantastiske skønhedsbrands, jeg altid har drømt om at være en del af.”

Som ansigt for L'Oréal følger Thylane i fodsporene på modeller som Karlie Kloss og Barbara Palvin, og det bliver spændende at følge hendes rejse fra børne- til fuldtidsmodel for et af verdens største brands.





MERE FRA COSTUME