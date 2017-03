Den seneste tid har designere præsenteret deres nyeste kollektioner i modens metropoler for stilfulde gæster fra hele verden – og nu får du også muligheden for at se et modeshow fra første række.

Paris Fashion Week slutter i aften og sætter endeligt punktum for de internationale modeuger. Her er Louis Vuitton er blandt de sidste til at afholde show, og du kan se med direkte fra sofaen, når vi livestreamer fra Paris klokken 18:30 dansk tid.

God fornøjelse!