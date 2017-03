Mads Nørgaard hylder kvinder med girlpower-hoodie

Modeverdenen har den seneste tid været præget af feministiske opråb, som startede med Diors T-shirts trykt med 'We should all be feminists'.

Nu er det blevet Mads Nørgaards tur til at hylde kvindekønnet, hvilket sker i anledning af Kvindernes Internationale Kampdag, som bekendt falder i dag.

Mads Nørgaards bidrag kommer i form af en lyserød hoodie, hvor teksten GRLPWR er trykt med store, sorte bogstaver henover brystet.

“Som feminister har Nørgaard altid støttet 8. marts. I år har vi lavet denne pink hoodie med teksten GRLPWR, og vi har igen støttet Kvinfos arrangementet i Vega. For som Chimamanda Adichie siger: 'We should all be feminist,'” fortæller Mads Nørgaard.

Sweatshirten sælges eksklusivt i Mads Nørgaards butikker på Strøget og Tullinsgade, samt på Madsnorgaard.dk. Den kan blive din for 700 kroner.