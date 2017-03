Mary-Kate og Ashley idømt kæmpe bøde

Mary-Kate og Ashley Olsen, designduoen bag The Row, har afviklet et gruppesøgsmål fra 185 tidligere ubetalte praktikanter.

Olsen-søstrene blev sagsøgt i september 2015 på initiativ af Shahista Lalani, efter en afsluttet praktikperiode hos The Row. Lalani og de øvrige praktikanter hævdede at arbejde omkring 50 timer om ugen, hvor de udførte det samme arbejde som fuldtidsansatte på mærkerne The Row og Elizabeth and James. Kollektivt anmodede de retten om minimumsløn samt betaling for overarbejde.

Olsen-tvillingernes selskab, Dualstar Entertainment Group, har tidligere udtalt, at de ville kæmpe mod søgsmålet og kaldte beskyldningerne “ubegrundede” i USA Today. Men nu er Olsen-søstrenes selskab gået med til at betale knap en million kroner, nærmere bestemt 982.730 kroner, til de 185 ekspraktikanter. Det skriver The Fashion Law.

Aftalen mangler stadig rettens godkendelse.





MERE FRA COSTUME