Mona Lisa pryder Louis Vuitton

Når det kommer til stærke samarbejder, har Louis Vuitton længe haft førertrøjen på. Tænk bare på Takashi Murakami (de farverige monogramtasker), Stephen Sprouse (som dekorerede Louis Vuitton med graffiti) og senest Supreme.

Nu introducerer luksusmærket en ny samarbejdspartner: Den amerikanske popart-kunstner Jeff Koons. Jeff Koons står bag Balloon Dog (Orange), der med en pris på knap 39 milliarder kroner er verdens dyreste kunstværk af en nulevende kunstner.

Selvom Balloon Dog er Koons bedst kendte kunstværk, og dermed har det største kommercielle potentiale for et modepublikum, har Koons ladet kunstserien Gazing Ball agere inspirationskilde for samarbejdet med Louis Vuitton.

Gazing Ball er en serie med reproduktioner af kendte kunstværker, både skulpturer og malerier, som er blevet udstyret med en blå glaskugle, hvori tilskueren kan spejle sig. De kendte malerier er fokus i samarbejdet, hvor de optræder på en række af Louis Vuittons håndtasker.

Da Vincis Mona Lisa og Van Goghs Hvedemark er blandt de malerier, som har fundet vej til Louis Vuittons velkendte silhuetter.

Kollektionen, der er døbt Masters, bliver lanceret 28. april som første del af et længerevarende samarbejde mellem Louis Vuitton og Jeff Koons.

Se et udpluk af de nye tasker herunder, og find resten på Louisvuitton.com.