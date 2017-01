Monki hylder den naturlige kvindekrop

Der er i stigende grad kommet fokus på at hylde den naturlige kvindekrop i modeverdenen. Bannerførerne for den kropspositive bevægelse er blandt andre Lena Dunham, der ved flere lejligheder har optrådt uredigeret i både modekampagner og magasiner.

Næste mærke i rækken til at hylde kvindekroppen er Monki, som er klar med sin første undertøjs- og badetøjskampagne. Det svenske highstreetmærke har kvittet Photoshop, og ladet kampagnemodellerne fremstå afslappede, ærlige og naturlige.

Monkis mission er, at “få piger til at have det godt med dem selv præcis, som de er.” Og med denne beundringsværdige start på 2017, er mærket godt på vej.