Notabene præsenterer personlig skokollektion

Foråret markerer ofte en frisk start for modemærkerne, men den nye forårs- og sommerkollektion er noget helt særligt for Notabene og manden bag, Martin Friis.

2017 markerer nemlig Notabenes 20-års jubilæum, og samtidig er mærkets ejer nyligt blevet far for tredje gang til en lille pige, Karlie.

“For mig er hun den ultimative nye begyndelse, og i et liv hvor arbejde og privatliv flettes sammen og tit smelter sammen, har jeg dedikeret Notabenes forårskollektion til hende,” udtaler Martin Friis.

Notabenes nye kollektion har derfor fået navnet The Karlie Collection – a tribute to new beginnings.

“Kollektionen symboliserer det ultimative forår, en ny begyndelse, og jeg håber at kunne viderebringe noget af den lykke, kærlighed og håb, som jeg føler for min lille datter, videre til de kunder, som Notabene har serviceret i 20 år,” slutter Martin.

The Karlie Collection – a tribute to new beginnings kan købes hos Notabene-forhandlere over hele landet, hos Notabene på Kronprinsensgade samt via Notabene.dk fra i dag.