Ny modeldokumentar på DR3 er et must-see

Sidste år var vi mange, som så med, da DR3 sendte dokumentarserien De smukke drenge om seks unge, mandlige modellers færd i modeverdenen.

I weekenden fik programmet sin naturlige efterfølger: De smukke piger, der handler om fire kvindelige modelspirer, Aia, Sille, Clara og Malene, som kæmper for at slå igennem internationalt.

Dokumentarserien følger også teenagepigernes knap så glamourøse hverdagsliv med gymnasie, dåseøl i forstæderne og fritidsjobs på grillbarer, der ligger langt fra den voksne modebranche.

“Udover at være en programserie om den side af modellivet, der hverken er glamourøs eller offentligt kendt, så er De smukke piger også en universel historie om at stå på egne ben meget tidligt, finde sin egen identitet og forsøge at stå fast i en til tider barsk modelbranche,” forklarer DR3’s redaktør Trine Skovgaard.

Første afsnit af De smukke piger kan ses på DR TV og sendes på DR3 onsdag 18. januar klokken 21.





ALT DET, DU IKKE VIL GÅ GLIP AF