Olsen-søstrene tror kun på én skotrend

Tidligere på ugen viste Mary-Kate og Ashley Olsen deres efterårskollektion for The Row under New York Fashion Week.

Showet bar præg af minimalistiske design og tvillingernes sædvanlige herretøjinspirerede æstetik, mens farvepaletten bød på sort, hvid og beige samt et pift af blodrød.

Tøjet var ikke det eneste, som var værd at lægge mærke til under The Rows show. Fremvisningen understregede endvidere, at Mary-Kate og Ashley kun tror på én sko til efteråret, da alle modeller bar nøjagtigt den samme model i enten hvid eller mørkegrå.

Her er tale om et par støvler med militærreferencer og et lidt længere støvleskaft end den klassiske ankelstøvle. Støvlerne minder en smule om de velkendte Dr. Martens, men udtrykket er mere elegant, da snørerne er smallere og sålen mindre klodset.

Få et smugkig på efterårets støvletrends, ifølge Olsen-søstrene, her.