& Other Stories’ nye samarbejde giver noget tilbage

& Other Stories har leveret stribevis af solide samarbejdskollektioner, der både har inkluderet kendte navne som modehuset Rodarte samt mindre kendte modeprofiler som Ada Kokosar.

Nu er & Other Stories gået sammen med skomærket Toms om en kollektionen, der vil indeholde nyfortolkninger af Toms’ klassiske skostyles kombineret med tøj – altsammen inspireret af Californien. Kampagnen er skudt i Venice, hvor Toms hører hjemme, med Venice Beach-beboeren Erin Wasson foran linsen.

Toms er blandt andet kendt for deres velgørende One for One-tiltag, hvor Toms giver et par nye sko til et barn i nød, for hvert solgt produkt. Tanken om at anvende forretning til at forbedre liv går igen i samarbejdet med & Other Stories, som vil give deres kunder mulighed for investere i smukt tøj, der samtidig giver noget tilbage.