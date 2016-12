Outfittet, alle fashionistaer vil bære nytårsaften

Når det kommer til mode, har mange af os det med at få de samme idéer om, hvad vi skal tage på. Derfor har vi allerede forudset, at dette bliver vinterens it-outfit og nu er turen kommet til nytårsoutfittet.

Vi tror, at mange vil iføre sig den vindende kombination af en slip-dress, en bluse eller skjorte plus et par festlige statement-øreringe.

Selvom dette outfit er set før, er det bestemt ikke kedeligt. Tværtimod, fordi øreringene skal gerne være så iøjenfaldende som muligt, og kjolen kommer både i silke, velour og alverdens farver. Hvis du stadig mangler en nytårskjole, kan du finde masser af smukke bud på udsalg her.

Lad dig inspirere herunder, og husk, at det kun er fantasien, der sætter grænser for, hvilken slags slip-dress, øreringe, bluse eller skjorte, som du vælger at kombinere.

Psst ... Husk at læse op på dine tømmermænd inden nytår, så du kan blive klogere på, hvordan du undgår dem