Så cool er stilikonernes vinterjakker

For nogle kan det være svært at beslutte sig for, hvad man skal investere i – særligt når det gælder vinterfrakken, som både skal være pæn, gerne lidt praktisk og passe til dine mange forskellige outfits.

I sådanne tilfælde kan du finde stor inspiration hos alverdens fashionistaer, som oftest er på forkant med de mest trendsættende tendenser.

Derfor har vi samlet otte cool jakker fra otte lige så cool og stilsikre damer. Så skal du bare beslutte dig for, om du er mest til pels, lak, dun eller uld.

Psst ... Her er dunjakken, som hele internettet vil eje

Lak