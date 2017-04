Sådan ser fremtidens H&M ud

16.000 tons tekstil i 2016

“Vi vil bruge vores størrelse til at lede skiftet mod cirkulær og bæredygtig mode … Vi vil lede skiftet ved at være det gode eksempel, bane vejen for nye løsninger – både hvad angår den miljømæssige og sociale del – for ultimativt at gøre mode og bæredygtighed moderne,” forklarer Anna Gedda, Head of Sustainability i H&M Group.

Inden for genbrug og genanvendelse fortsætter H&M med at drive og skabe en ambitiøs udvikling. Siden lanceringen af det globale tøjindsamlingsinitiativ, H&M Garment Collecting, er der indleveret mere end 39.000 tons tøj i H&M’s butikker verden over og i 2016 alene blev der indleveret 16.000 tons. Det er H&M’s mål, at der i 2020 indleveres mere end 25.000 tons tekstil hvert år.