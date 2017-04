Sådan vasker du alt dit tøj i maskinen

Silke

Det kan være besværligt at holde silke pænt, fordi det traditionelt set anbefales at vaske i hånden med vaskemiddel specielt udviklet til sarte tekstiler. Ellers risikerer du, at silkeskjorten bliver hullet og misfarvet.

Men i dag findes der heldigvis vaskemaskiner og tørretumblere, der med et specielt program passer godt på dine silke-items, så det bliver let at bruge dem oftere. Ved at vaske fx din silkeskjorte i en maskine som AEG 8000 serien undgår du den besværlige håndvask, som faktisk også kan slide unødigt på den sarte silke, fordi du ved håndvask kan have svært ved at styre temperaturen på vandet og dosering af sæben.