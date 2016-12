Saks Potts får ny konkurrent med dette samarbejde

Klassisk møder moderne, når pelsgiganten Birger Christensen går sammen med det danske designtalent Mark Kenly Domino Tan.

Mark Tan ville overtage rollen som kreativ direktør på Birger Christensens AW17-kollektion, og føre modehuset i en mere nutidig retning, i tråd med tidens mere vovede pelstendenser.

“Min vision er at gøre Birger Christensen-pels tilgængelig, relevant og nutidig, med fokus på innovation og det gode håndværk. Vi skal skabe ypperlig og imødekommende pels,” udtaler Mark Tan om det nye partnerskab.

Samarbejdet vil munde ud i en capsule kollektion bestående af 20-25 pelse i et miks af forskellige pelstyper, farver og design, der taler til den moderne kvinde.

“Vi har fulgt Marks design tæt i en årrække og hans fortolkning og tilgang til design har et godt match til Birger Christensen. At vi samtidig ser nogle spændende tendenser inden for pelsmoden lige nu, gør et sådan samarbejde ekstra interessant,” fortæller Jens Birger Christensen.

Samarbejdet er stadig i sin spæde start, så vi må vente til 2017 for flere billeder af, hvad der muligvis bliver næste vinters uundgåelige pelsdesign.