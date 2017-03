Se Emma Watsons misundelsesværdige garderobe

Emma Watson er en dame med værdierne i orden. Foruden sin mærkesag, He For She, er skuespillerinden bannerfører for bæredygtig og miljøvenlig mode på den røde løber, hvilket hun demonstrerer på Instagram-profilen @the_press_tour.

Privat er skuespillerinden også optaget af bæredygtigt tøj og sko. Det stod klart, da Emma Watson for nylig havde livsstilssitet Coveteur på besøg, hvor hun fremviste sit klædeskab. Her fortalte Watson blandt andet, at hun har skåret ned på sit tøjforbrug og stiler efter kun at købe og gå med bæredygtig mode. Resultatet er en misundelsesværdig klassisk og tilbagelænet garderobe.