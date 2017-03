Se H&M’s nye Conscious Exclusive-kollektion

I februar delte H&M første kig på Conscious Exclusive 2017 – inklusiv nyheden om en aftenkjole fremstillet af kystaffald.

Nu løfter H&M sløret for hele kollektionen, der vanen tro udelukkende er lavet af bæredygtige materialer. Alle styles udspringer af foråret, hvilket skinner igennem i brugen af lette materialer og en frisk farvepalet kombineret med sort, hvid og beige. Pæoner og mimoser er blevet screenprinted og derefter forvrænget for at skabe drømmelignende print, mens et håndtegnet billede af en drømmende kvinde er quiltet ind i en blød jakke.

Kollektionen byder desuden på flere af sæsonens største tendenser, herunder platformsko, flæser, lilla nuancer, blomsterprint og bindebånd.

“I dette års H&M Conscious Exclusive-kollektion har vi ikke bare tænkt over, hvordan hver enkelt style skulle se ud, men også over, hvordan de føles og lyder. Det er en kollektion, der skal behage alle vores sanser samtidig med, at den skal leve op til vores ønske om at være bæredygtige i alt, hvad vi gør,” siger Pernilla Wohlfahrt, H&M’s kreative direktør.

For første gang nogensinde indeholder kollektionen også en duft lavet af økologiske olier samt et sæt unisex-olier.

Kampagnemodellen for årets kollektion er Natalia Vodianova, som i sin dagligdag laver velgørende arbejde i tråd med H&M’s ånd, da highstreetkæden også lægger stor vægt på social ansvarlighed.

Kollektionen findes i omkring 160 H&M-butikker verden over samt online på Hm.com fra 20. april.