Få et stort forspring på H&M Studio-kollektionen

Du får muligheden for at se med fra første række, når H&M Studio i aften viser deres nye kollektion i Paris klokken 21:30.

Showet kan livestreames herunder, og så kan du samtidig notere hvilke ting, du skal have fingrene i – det hele bliver nemlig sat til salg umiddelbart efter showets afslutning på Hm.com.

Det er første gang, at den populære highstreetkæde laver en 'see now – buy now'-kollektion, og dermed giver deres kunder mulighed for at shoppe kollektionen direkte fra catwalken.

Studio-kollektionen vil indeholde cirka 30 forskellige look og inkluderer alt fra sporty til romantiske og feminine styles.

Tøjet er tilgængeligt i de fysiske butikker fra 2. marts.