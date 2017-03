Se H&M Studio SS17 – og shop kollektionen nu

I går aftes fremviste H&M den nye Studio-kollektion for foråret 2017, som markerede mærkets første ‘see now – buy now’-kollektion.

Showet blev afholdt under Paris Fashion Week, hvor de store, betonstøbte arealer i Tennis Club de Paris blev omdannet til et varmt og indbydende rum, der understøttede kollektionens budskaber om kærlighed og samhørighed.

“At kunne tage moden direkte fra catwalken til checkout markerer en ny æra i modeindustrien … Alt, der kan bringe os tættere på vores kunder og gøre mode endnu mere tilgængelig, er meget positivt,” siger Pernilla Wohlfahrt, H&M’s Head of Design og Creative Director.

På catwalken optrådte blandt andre Gigi og Bella Hadid, Adwoa Aboah og Amber Valetta, der fremviste et miks af skræddersyede styles og sportswear. Tænk skarpe linjer i uld sat sammen med fin strik, voluminøs silke og nylon, mens flæser og et stænk af pink spillede op mod monokrome anorakker og moderne trekkingsandaler.

“Vi vil gerne sende et globalt budskab om kærlighed med den her kollektion. Der er et par styles med ordet ‘Love’ gentaget igen og igen, som en slags tape og en konstant reminder om, hvad der er vigtigt. Det føles som om, nu mere end nogensinde før, at vi alle har brug for positive følelser og tanker i vores liv,” siger Pernilla Wohlfarht.

Kærlighed er et gennemgående tema i moden i øjeblikket, hvilket også blev understreget, da Copenhagen Fashion Week løb af stablen for en måneds tid siden.

Se alle catwalkbilleder fra H&M Studio SS17 herunder, og shop kollektionen allerede nu på Hm.com.